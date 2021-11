Werkgevers niet blij met ‘eenheidsworst’ van verplicht telewerk

Het VBO benadrukt dat het niet tegen telewerken op zich is, maar wel tegen “het eenheidsworstdenken via een gedeeltelijke verplichting”. Die verplichting zal volgens VBO-topman Pieter Timmermans “weinig gezondheidswinst opleveren”, omdat volgens de organisatie telewerk al de norm is en de werkplek nog altijd onderhevig is aan vele maatregelen uit de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Timmermans vreest daarentegen dat die telewerkerplichting “zal uitmonden in een kafkaiaans registratiesysteem dat niets bijbrengt in de strijd tegen de pandemie”. Bedrijven moeten een maandelijks elektronisch register bijhouden, zo werd woensdag aangekondigd.

Voor het VBO hebben maatregelen als vaccinatie, mondmaskerdracht, afstand houden en ventilatie veel meer impact op korte termijn. Daarnaast pleit het voor een versnelde derde prik, een debat over een verplichte vaccinatie en een aangepast en efficiënter gebruik van het CST, ook op de werkvloer.

Voka reageerde al kort en krachtig via de microblogsite Twitter op de aankondiging. “Vier dagen verplicht telewerk terwijl er amper besmettingen zijn op de werkvloer. Niet te begrijpen en niet uit te leggen. Teleurgesteld in deze beslissing van het Overlegcomité”, stelt Voka.

In een persbericht voegt Voka toe dat het verplichte telewerk “economische en vooral mentale schade met zich zal meebrengen”. De organisatie pleit er nog eens voor om prioriteit te geven aan de boosterprik op de werkvloer. “Er zijn voldoende vaccins, wij vragen om de bedrijven te betrekken bij de boostervaccinaties. Combineer de griepvaccinaties met de boosterprikken. Alleen een maximale vaccinatie kan ons beschermen”, aldus Voka-topman Hans Maertens.

Ook Unizo-topman Danny Van Assche reageert ontgoocheld. “We hadden meer vertrouwen verwacht van de overheid in de werkgevers”, zei hij op de openbare omroep. Van Assche vindt dat bedrijven elk apart extra maatregelen hadden moeten kunnen treffen, “in plaats van deze ‘one size fits all’”.

Premier Alexander De Croo kondigde woensdag aan dat telewerk verplicht wordt in de privésector en bij de openbare besturen, “tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering”. De eerste weken gaat het om vier dagen telewerk, combineerbaar met één terugkeerdag per week. Vanaf 13 december zouden werknemers maximaal twee keer per week weer naar het werk kunnen gaan.

Het idee achter het verplichte telewerk is dat op die manier het aantal contacten verminderd wordt, ook op het openbaar vervoer.