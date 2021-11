Thierry Neuville voor Rally van Monza : “Eindigen met een zege zou mooi zijn”

De verkenningen van de Rally di Monza zijn nog volop aan de gang, maar wat Neuville zag bevalt hem wel. “De klassementsritten liggen er beter bij dan vorig jaar. De organisator heeft op dat vlak goed werk geleverd. Donderdag zetten we de verkenningen verder. De weersomstandigheden gaan dit weekend hun invloed hebben. Er wordt stabiel en droog weer voorspeld, maar de nachten zullen koud zijn. In de bergen kan het mistig zijn en bij zonsopgang kunnen de wegen vochtig zijn. Het worden veeleisende omstandigheden. Om een WK-rally te winnen moet alles op zijn plaats vallen. Ik heb het gevoel dat dit hier nog meer het geval zal zijn in vergelijking met de Rally van Spanje, die we recent wonnen.”

Neuville maakt ook al de balans op van het voorbije seizoen. “Ik ben heel tevreden met de prestaties die we hebben neergezet. Van het eindresultaat ben ik minder tevreden”, zegt de Belg. “Ik had het gevoel dat ik dit jaar meer controle had, dat ik bijna altijd een goed ritme vond. Samen met Martijn, met wie ik volgend jaar ook blijf samenwerken, waren we erg consistent. We hebben vaak op het podium gestaan en tot dusver twee rally’s gewonnen. Maar er waren ook momenten waar we minder gelukkig waren, zoals in Kenia, Portugal en ook wel Griekenland. Zonder de technische opgaves zou het eindresultaat beter zijn geweest. We hadden niet altijd alles in eigen had. Maar, het is wat het is.”