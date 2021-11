Michel Kranzen nieuwe technisch directeur Koninklijke Belgische Handbalbond

Michel Kranzen is door de Koninklijke Belgische Handbalbond (KBHB) aangesteld tot technisch directeur. Kranzen krijgt samen met Jonathan Vandeberg de verantwoordelijkheid over alle nationale selecties van jeugd en senioren bij zowel de mannen als de vrouwen. Eerder was hij al assistent-bondscoach van Yérime Sylla. Door zijn aanstelling als technisch directeur heeft Kranzen besloten niet langer de rol van voorzitter van de raad van toezicht van de BENE-League op te nemen. (ik)