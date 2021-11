Team Belgium heeft tenten in Turkije opgeslagen voor jaarlijkse herfststage: 90 atleten leven zich uit in Belek

De Belgische olympische ploeg vertoeft sinds afgelopen zaterdag in de Gloria Sports Arena in het Turkse Belek voor de jaarlijkse herfststage van het BOIC. Iets meer dan drie maanden na de Spelen in Tokio nemen er 90 atleten uit tien disciplines deel aan de stage, een beperkte delegatie dus.

Team Belgium trok jarenlang naar Lanzarote, maar trekt sinds 2019 naar het moderne sportcomplex van Belek. Met drie zwembaden, waarvan twee olympische, fitness- en krachtzalen, twee atletiekpistes, een hockeyveld en vier omnisporthallen beschikken de Belgische olympiërs in Turkije over alles wat ze nodig hebben. Het weer is er, met temperaturen iets boven de 25 graden, bovendien ideaal in deze periode.

Van de olympische medaillewinnaars uit Tokio, zijn alleen de Red Lions deze week aanwezig in Belek. Nafi Thiam, Nina Derwael, Bashir Abdi, Matthias Casse, Wout van Aert en Lotte Kopecky ontbreken. Sommigen zijn nog in rust, anderen komen nog maar net uit een rustperiode.

© BELGA

Woensdag, de eerste van drie dagen die open staan voor de pers, werd er tijd gemaakt voor heel wat ontspanning. Na het maken van een groepsfoto stond er een teambuilding op het menu met allerhande opdrachten, in het thema van de Olympische Spelen, waaronder een snelwandelestafette. Daarna volgde nog een quiz, die High Performance Manager Philippe Préat had opgesteld.

De stage in Belek duurt nog tot 27 november.

