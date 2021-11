OVERZICHT. Telewerk, nachtleven en mondmaskers bij kinderen: dit heeft het Overlegcomité beslist

Telewerk

Telewerk werd na het vorige Overlegcomité al sterk aangeraden, dat wordt nu een verplichting. Zo moeten we binnenkort vier dagen per week verplicht thuiswerken. Dat tot 13 december. Daarna wordt er overgegaan naar drie dagen.

Nachtleven, horeca en evenementen

Het Overlegcomité heeft beslist dat op plaatsen waar het Covid Safe Ticket gebruikt wordt ook een mondmasker moet gedragen worden. Dat geldt voor publieke evementen en private evenementen met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten. Het geldt ook voor de horeca, schouwburgen, concertzalen, culturele centra, cinema’s en indoor pret- en themaparken. We moeten het mondmasker dus dragen als we binnenkomen, rondlopen, naar het toilet gaan. Als je neerzit in de horeca, mag het mondmasker wel af.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen moeten hun bezoekers verplichten het CST te combineren met een zelftest ter plaatse.

Mondmaskers vanaf 10 jaar

In binnenruimtes en op evenementen buiten worden mondmaskers verplicht, ook voor kinderen vanaf 10 jaar. Premier De Croo sprak over “een zeer brede mondmaskerplicht”. Tot nu was dat het geval voor iedereen ouder dan 12 jaar. Of die mondmaskerplicht ook op school zal gelden, wordt vanavond op het onderwijsoverleg beslist.

Boosterprik en vaccinatie bij kinderen

De derde (booster)prik zal er voor iedereen komen tegen maart of eind april.

Indien er een gunstig advies komt van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en een goedkeuring van het EMA zal de vaccinatie van 5-11-jarigen zo snel mogelijk opgestart worden. Dat zal op vrijwillige basis zijn.

Verplichte CO2-meter op school

Een basisregel is ook ventilatie. Er werd beslist om de luchtkwaliteit in scholen beter op te volgen en daardoor moeten er CO2-meters komen in lokalen waar veel mensen samenkomen. Dezelfde afspraak geldt voor de werkplek.