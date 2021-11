Mishandelde PSG-speelster Kheira Hamraoui reageert voor het eerst na aanval: “Fysieke en psychologische schade opgelopen”

De zaak rond de aanval op PSG-speelster Kheira Hamraoui is een ‘hot item’ in Frankrijk. De grote vraag blijft: wie gaf de opdracht voor de mishandeling? Intussen reageerde de Française, via haar advocaat, op de hele heisa.

“Ze hoopt dat haar keuze om te zwijgen in deze zaak wordt geaccepteerd”, aldus Said Harir in een persbericht. “Net als haar recht op een privéleven. Op de lange termijn wil ze heel graag haar club en land weer vertegenwoordigen.”

De advocaat van Hamraoui benadrukte ook de dat de Française het slachtoffer was van een “gewelddadige” aanval. “De aanvallers hebben mevrouw Hamraoui verrast en sloegen haar met ongezien geweld en dat voornamelijk op haar benen, wat suggereert dat ze haar professionele carrière wilden schaden. Ze heeft dan ook aanzienlijke fysieke en psychologische schade opgelopen. Ondanks verschillende lekken heeft mevrouw Hamraoui vertrouwen in de onderzoekers, dat zij op een rustige manier de zaak kunnen oplossen.”

Eric Abidal. — © AFP

Sportieve rivale of liefdesrivale?

Voetbalster Aminata Diallo ontkende vorige week “formeel” de beschuldigingen aan haar adres. De middenveldster van PSG werd afgelopen woensdag opgepakt omdat ze werd verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige aanval op haar ploeggenote op 4 november. Twee gemaskerde mannen sleepten Hamraoui na een feestje uit de auto, waarna ze met een ijzeren staaf op haar benen werd geslagen. Diallo zat zelf ook in de auto en zou het plan van de aanval op haar ploeggenote hebben bedacht.

Hamraoui keerde afgelopen zomer terug bij PSG, nadat ze van 2012 tot 2016 ook al voor de club uitkwam. In mei won ze met FC Barcelona de Champions League. Hamraoui maakte onlangs, na een afwezigheid van 2,5 jaar, ook haar rentree in de Franse nationale ploeg. Toen ze in oktober wegens een blessure niet mee kon doen, riep bondscoach Corinne Deacon als vervangster Diallo op. Die echter niet aan spelen toekwam.

De zaak rond de aanval kreeg begin deze week echter een nieuwe wending. Maandag werd nog gemeld dat Éric Abidal als verdachte door de politie wordt aangezien, omdat de telefoon van Hamraoui op zijn naam stond. De twee zouden naar verluidt in het verleden een relatie met elkaar gehad hebben. Tijdens de aanval zou Hamraoui ook verweten zijn ‘naar bed te gaan met getrouwde mannen’. Ook zou enkele dagen na de aanval Hamraoui gebeld zijn door Abidal.

© Icon Sport

En dus wordt momenteel zijn vrouw Hayet Abidal aanzien als het brein gezien achter de mishandeling. Reden: als wraakactie omdat Hamraoui zou hebben geslapen met haar man. Dit meldt de Franse krant ’L’Équipe’. Officieren van justitie zeiden vervolgens wel dat Abidal “slechts één van de velen” is die in beeld is in de zaak. Een verhoor van zijn vrouw Hayet Abidal werd “niet uitgesloten”, aldus het Franse OM.

“Maandagochtend al kreeg mevrouw Abidal de vraag vanuit de onderzoekers om ondervraagd te worden”, klinkt het bij Nicolas Cellupica, de advocaat van Hayet Abidal. “De reden: een einde maken aan de bestaande geruchten. Ze heeft ook via de pers vernomen dat haar naam in dit dossier genoemd wordt, maar mevrouw Abidal heeft niets met deze zaak te maken.”