“Hey Jude”? Ploegmaat van Dortmund-Belgen negeert wanhopig jongetje in de tribune (maar wil het goedmaken)

Engeland mag zich opnieuw opmaken voor een WK voetbal. De Three Lions wonnen hun kwalificatiegroep en sloten hun campagne af met een 0-10-zege tegen San Marino. Jude Bellingham speelde de hele match in het Italiaanse ministaatje en wilde daarna enkele fans blij maken door zijn shirt weg te geven. Maar daarbij negeerde de Dortmund-speler wel een andere supporter.

Je kon er nochtans nauwelijks naast kijken… De jongen in kwestie had een groot bord bij met daarop de duidelijke boodschap: “Jude, mag ik alstublieft jouw shirt hebben?” Bellingham had echter alleen oog voor enkele fans naast de arme Engelsman, die sip keek nadat zijn droom in rook opging.

“Sorry”, schreef de ploegmakker van Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier als reactie op de video. “Ik was te gefocust op die blauwe vlag. Kunnen we deze jongen vinden zodat ik hem mijn Dortmund-shirt kan opsturen dit weekend?”

De beelden: