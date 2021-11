Afgelopen jaar dienden sportfederaties tien formele klachten in bij het Sporttribunaal. — © Caspar Huurdeman

Het ‘goede’ nieuws: tien formele klachten behandelde het Sporttribunaal sinds het dit jaar bevoegd is voor grensoverschrijdend gedrag. Twee man werd levenslang uitgesloten. Het slechte nieuws: wie is uitgesloten, kan zonder problemen aan de slag in een andere sportfederatie.