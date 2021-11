Slechte slaper? Dan is het een goed idee om je slaapkamer volledig te verduisteren, want je slaapt beter in een donkere kamer. Zelfs het kleinste spleetje licht van een straatlamp, of de lichten van een auto, kunnen al invloed hebben op de slaapkwaliteit. Check zet de verschillende verduisteringsmogelijkheden op een rijtje.