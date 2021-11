Fabio Jakobsen is mentaal nog niet over horrorcrash: “Ik check de hekken voor elke start”

Fabio Jakobsen boekte dit seizoen zeven overwinningen voor Deceuninck - Quick-Step, waarvan drie in de Vuelta. Straf, in het eerste jaar na zijn beruchte horroval in de Ronde van Polen. Maar mentaal heeft die crash nog steeds gevolgen voor de Nederlandse sprinter.

“Ik ben niet banger dan ik vroeger was”, zei Jakobsen in augustus nog tijdens een interview met onze krant. “Voorheen was ik ook al zeer voorzichtig – al zullen sommigen niet akkoord gaan, want sprinters zijn zogezegd altijd roekeloos. Maar ik kneep wel altijd in de remmen wanneer het nodig was. Ik ben nog maar twee keer gevallen tijdens een massasprint.”

Bij het magazine Helden liet de Nederlander verstaan dat hij mentaal toch iets voorzichtiger is dan voor zijn crash na een botsing met Dylan Groenewegen.

“Voor de start kijk ik hoe de dranghekken staan opgesteld. Deed ik vroeger niet”, klinkt het. “Als mijn tegenstander te veel afwijkt van zijn lijn, dan rem ik, ga rechtop zitten en denk ik: zoeken jullie het maar lekker uit, want ik wil niet nog een keer naar het ziekenhuis. Als mens realiseer ik me nu dat tijd het meest kostbare is dat we hebben. Ik ben nog elke dag blij dat ik wakker word.”

© Getty Images

Maar medelijden heeft de gewezen Nederlandse kampioen niet nodig. “Ik ben ook alweer gevallen, ging in de Vuelta in een gladde afdaling iets te hard een bocht in. Ik vloekte en stapte meteen weer op de fiets, merkte dat renners om mij heen meer geschrokken reageerden na mijn val dan ik. Ze riepen: Fabio, gaat het? Kun je door? Ik zei: Ja jongens, niets aan de hand, kan gebeuren, rijden!”

Jakobsen won dit jaar twee ritten in de Ronde van Wallonië, maar vooral zijn eerste dagzege in de Vuelta zal hem voor altijd bijblijven. “Die overwinning voelde voor mij als de afsluiting van mijn revalidatie”, stelt de sprinter.