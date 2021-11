Na Nutella-choco zijn nu ook producten van Lu en Milka ‘tijdelijk onbeschikbaar’ in de Colruyt-supermarkten. — © Marc Herremans

Hasselt

Vaste klanten van supermarkt Colruyt hebben het al gemerkt. Ze vinden sommige producten van hun favoriete merken als Nutella, Lu of Milka niet meer in de rekken. De winkelketen maakt momenteel prijsafspraken met leveranciers en toont zich in die onderhandelingen zoals wel vaker een taaie klant.