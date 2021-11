Alain Bloeykens plukt vier roséwijnen uit het schap die niet misstaan op een winderige en frisse herfstdag

De zomer was lang niet top en toch blijft het marktaandeel van roséwijn groeien. Voor het derde jaar op rij al. Omdat rosé steeds minder seizoensgebonden is. De piek mag dan wel bereikt worden tijdens de zomer, maar die vlakt alsmaar af. Steeds meer drinken we het hele jaar door rosé en daar is heus niets mis mee. Wij plukten vier rosés uit het schap die niet zullen misstaan op een winderige en frisse herfstdag.