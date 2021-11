Britney Spears bedankt fans in video

De Amerikaanse popzangeres Britney Spears heeft haar fans bedankt nadat de voogdij van haar vader vrijdag na 13 jaar werd opgeheven. “Jullie hebben mijn leven gered”, zegt ze in de eerste video die ze sinds de uitspraak van de rechter in Los Angeles heeft gepubliceerd op Instagram.

In de 2 minuten durende videoboodschap die dateert van dinsdagavond, zei Spears dat ze blij is dat ze haar dagelijkse leven kon hervatten, maar maakte ze nog geen concrete plannen bekend. “Ik ben hier niet om het slachtoffer te zijn”, zei ze voorts. “Ik ben hier om mensen te verdedigen die echte handicaps en echte ziektes hebben. Ik ben een sterke vrouw en ik kan me alleen maar inbeelden wat het systeem die mensen heeft aangedaan”, zei ze voorts over bewindvoering. “Ik hoop dat mijn verhaal een impact zal hebben en het corrupte systeem zal veranderen.”

Tot slot bedankte ze de “FreeBritney”-beweging om zich achter haar zaak te scharen. “Mijn stem werd te lang onderdrukt”, aldus Spears. “Jullie maakten er iedereen van bewust. En ik geloof eerlijk dat jullie mijn leven hebben gered.”

In een begeleidende tekst bij de videoboodschap benadrukte de popzangeres dat ze nog steeds stomverbaasd is over wat haar familie en de voogdij haar hebben aangedaan. “Het was demoraliserend en vernederend”, luidt het. “Dan heb ik het nog niet eens over alle slechte dingen die ze me hebben aangedaan waarvoor ze naar de gevangenis zouden moeten... ja, inclusief mijn kerkgaande moeder.”