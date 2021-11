Rousseau verbaasd over demarche van Magnette over verplichte vaccinatie zorgpersoneel

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is verbaasd over de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette. Die laatste is niet akkoord met het feit dat zorgpersoneel kan ontslagen worden als ze tegen 1 april niet gevaccineerd zijn. Beiden zijn wel voorstander van een algemene vaccinatieplicht.

Maandagavond raakte het kernkabinet het eens over de modaliteiten van de verplichte vaccinatie in de zorg. Er komt eerst een overgangsfase, maar vanaf 1 april kan iemand die zich niet wil laten vaccineren, worden ontslagen. PS-voorzitter Paul Magnette liet al weten dat hij zich daar niet helemaal in kan vinden. “Ik ben tegen het idee dat een verpleegster in april kan worden ontslagen omdat ze niet gevaccineerd is, terwijl er geen verplichting is voor iedereen. Indien die verplichting algemeen is, dan kan er over de sancties worden gepraat”, aldus Magnette. De voorzitter liet wel verstaan dat hij dé oplossing ziet bij een verplichte vaccinatie vanaf 18 jaar voor iedereen.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau reageerde woensdag in Villa Politica op de uitspraken van mijnheer Magnette. “Ik vond het verbazend. Ik zou het als voorzitter nooit durven iets dat mijn ministers in de kern hebben afgesproken, en waar toch lang en grondig over gediscussieerd is, eenzijdig in te trekken. Iedereen heeft zijn redenen voor maatregelen. Maar ik hoor dan graag wat wel. Wat wij nu zien is ‘ik wil dat niet’, ‘ik wil corona niet’, maar het is er nog altijd.”

Rousseau zegt daarom dat er nog over zal gediscussieerd moeten worden in het parlement. “Maar de tijd dringt weer.”

Op Twitter reageerde de Vooruit-voorzitter woensdagnamiddag nogmaals: “Het is tijd om het vaccin te verplichten voor iedereen. Vaccinatie is het beste instrument om onze collectieve vrijheid veilig te stellen en scholen, cafés en bedrijven open te houden.”

(sgg)