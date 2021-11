Van Aert rijdt twaalf crossen op vijf weken en zakt ook af naar Limburg: dit is zijn programma tot en met het BK

Van Aert begint eraan op 4 december in Boom en gaat voor een heel intense kerst- en nieuwjaarsperiode. Daags na Boom zal Van Aert ook starten in Antwerpen (5/12). Staan verder op het programma: Essen, Val di Sole, Dendermonde, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Baal, Hulst, Herentals en het BK in Middelkerke.

Van Aert neemt na Essen nog deel aan een ploegstage met Jumbo-Visma, iets wat hij ook doet na het BK. Over zijn programma na de Belgische titelstrijd en een eventuele deelname aan het WK (29-30 januari in Arkansas) wordt later beslist. “Dit is mijn definitieve programma tot en met het Belgisch kampioenschap. Wat daarna nog volgt, is nog niet beslist”, aldus Van Aert bij Wielerflits.

© BELGA

Programma Van Aert:

Boom (Superprestige) - 4 december

Antwerpen (Wereldbeker) - 5 december

Essen (Ethias Cross) - 11 december

Val di Sole (Werelbeker) - 12 december

Dendermonde (Wereldbeker) - 26 december

Heusden-Zolder (Wereldbeker) - 27 december

Diegem (Superprestige) - 29 december

Loenhout (X20 Trofee) - 30 december

Baal (X20 Trofee) - 1 januari

Hulst (Wereldbeker) - 2 januari

Herentals (X20 Trofee) - 5 januari

Middelkerke (BK) - 9 januari