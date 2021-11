Meghan Markle geeft verrassingsinterview bij Ellen DeGeneres

Een verrassing van formaat. De Hertogin van Sussex, Meghan Markle, zit donderdag in de zetel bij talkshowhost Ellen DeGeneres. Wat ze daar precies zal vertellen is nog niet duidelijk, maar het ziet er naar uit dat ze vooral komt terugblikken op haar acteercarrière.

Het is jaren geleden dat de hertogin nog in een talkshow te gast was. Maar Markle is geen onbekende op de site van Warner Brothers, waar de Ellen DeGeneres-show opgenomen wordt. In een vorig leven, voor ze trouwde met prins Harry, was Markle een actrice en ging ze er vaak op auditie. “Ik parkeerde bij Gate 3 en het leuke was dat de securityagenten altijd zeiden ‘veel succes! We hopen dat je de rol krijgt’. Mijn binnenkomst vandaag was heel anders”, vertelt Markle al lachend aan DeGeneres.

Markle ging verder door te vertellen over de auto waarmee ze vroeger naar audities reed. Die zou “een eigen willetje” gehad hebben. Zo paste haar sleutel op een bepaald moment niet meer in het sleutelgat van de deur aan de bestuurderszijde. Dus klom Markle dan maar via de koffer haar auto in.