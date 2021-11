Een beeld uit een labo in Wuhan dat vaak voorkomt in theorieën over het coronavirus. — © AFP

Eén op de acht Vlamingen gelooft dat corona volgens een geheim plan in een labo ontwikkeld is, en één op de tien denkt zelfs dat het virus specifiek bedacht is om de wereldbevolking te reduceren. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Waarom geloven zoveel mensen in zulke complottheorieën? En hoe kan je hen van het tegendeel overtuigen? “De echte believers krijg je niet meer mee.”