De Sint schenkt een kinderconcert en snoep

Leopoldsburg

De Sint heeft ons laten weten dat hij het door de hoge coronacijfers niet veilig vindt om naar het Buurthuis te komen. Hij zal ook niet met toeters en bellen aankomen in onze jachthaven. Gelukkig heeft de Sint voor twee leuke verrassingen gezorgd!

Op zondag 28 november 2021 om 15.00 uur stelen Sinterklaas en een knotsgekke bende zwartgeveegde pieten de show tijdens een interactief kinderconcert van De Peatles (3+). Meer info over deze show vind je op de website van het cultuurcentrum.

Speciaal voor de gelegenheid zal je deze show live online kunnen bekijken, helemaal gratis! Alle kinderen uit Leopoldsburg (of die in Leopoldsburg naar school gaan) zullen op school een leuke kleurplaat van de Sint krijgen. Als je die mooi inkleurt en binnenbrengt in de bibliotheek van Leopoldsburg, dan krijg je een zak met snoepgoed.

Je kunt de tekening downloaden of een exemplaar afhalen in de bibliotheek.

Dit kan vanaf 22 november tot en met 6 december 2021, tijdens de openingsuren (de openingsuren vind je op www.leopoldsburg.be/contact-bibliotheek).

Let op: de zakjes snoepgoed kan je verkrijgen tot einde voorraad.