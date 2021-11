Zermatt is het duurste station van de Alpen. — © REUTERS

Wie graag met skivakantie wil maar tegelijk wat op z’n budget moet letten, kan het best naar de Franse Alpen trekken. Dat rekende reisbedrijf Holidu uit. Oostenrijk is dan weer stilaan even duur als Zwitserland. Al blijft die laatste wel nog steeds de kroon spannen.