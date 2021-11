Hasselt

Dokter Gretel Schrijvers (50), afkomstig uit Veldwezelt (Lanaken), is algemeen directeur van Mensura, de grootste dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land. Schrijvers ijvert voor een opleiding bedrijfsverpleegkunde aan de PXL en inzage van medische dossiers door de arbeidsarts. Intussen is ze ook nog schepen in Bertogne en promoot ze Ardeense hesp.