Onverantwoord of schattig? Wielrenner Rigoberto Uran neemt piepjong dochtertje zonder helm mee op de koersfiets

Rigoberto Uran had woensdag kennelijk geen oppas voor zijn dochtertje. De Colombiaan van EF Education - Nippo, twee keer tweede in de Giro (2013, 2014) en één keer in de Tour (2017), nam Carlota dan maar mee op de fiets.

Het meisje van acht maanden zat in een draagzak, en had een bril maar géén helmpje op. Het leverde de 34-jarige Uran best wel wat kritiek op op sociale media. Het woord “onverantwoord” werd vaak in de mond genomen.

Bekijk hier de beelden: