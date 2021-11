PXL-student Bas Eerdekens wint Young Technicians Cup

Bas Eerdekens: “Ik was verrast toen ik het bericht van de organisatie in mijn mailbox zag binnenkomen, maar uiteraard ben ik heel trots. Technologie boeit mij al van jongs af aan, geen wonder dus dat ik in het hoger onderwijs voor elektromechanica koos. Het is een stimulans voor mij om me ook in de toekomst in nieuwe technologieën te blijven verdiepen, en met nieuwe tools en toepassingen te blijven experimenteren. Uiteraard ben ik ook heel blij met mijn nieuwe CAT-smartphone.” Ook Patrick Pilat, PXL-opleidingshoofd Elektromechanica, is in z’n nopjes met de award van zijn student: “Elektromechanica is een brede, veelzijdige opleiding waarin we studenten klaarstomen om de technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Bas is een mooi voorbeeld van zo’n technologische allrounder. Dat we dankzij hem voor 1.000 euro aan educatief materiaal mogen bestellen, is heel mooi meegenomen. Hij heeft van ons nog enkele pinten tegoed.” (lacht)