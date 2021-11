‘Harry Potter’-reünie moet het doen zonder auteur J.K. Rowling

1 januari 2022 staat alvast gemarkeerd in de agenda’s van Harry Potter-fans. Twintig jaar geleden kwam de eerste film uit en daar willen de makers in een speciale tv-show op terugblikken. En dat doen ze samen met de cast van de acht films. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermelien Griffel) en Rupert Grint (Ron Wemel) tekenden al present, naast tal van andere personages. Maar de reünie zal het zonder auteur J.K. Rowling moeten doen. Zij schreef de zeven originele boeken waarop de films gebaseerd werden, maar de schrijfster staat niet op het lijstje van aanwezigen. Het Amerikaanse blad The Hollywood Reporter schrijft dat toe aan het feit dat Rowling de laatste jaren verschillende keren in opspraak kwam door uitspraken over genderidentiteit.

Eind 2019 kwam ze op sociale media onder vuur te liggen nadat ze een artikel had bekritiseerd waarin de omschrijving “mensen die menstrueren” voorkwam. De auteur grapte dat daar toch een andere omschrijving voor bestond, namelijk “vrouwen”. Critici namen haar dat kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren. Vanwege de vele boze reacties op haar opmerking schreef ze een blogpost waarin ze aangaf dat ze tegen het “uitwissen” van biologische seksebepaling is.

Rowling heeft zelf altijd ontkend dat ze iets tegen transgender personen heeft. “De reden dat ik me hierover uitspreek, is omdat ik solidair wil zijn met al die vrouwen die net zo’n geschiedenis hebben als ik”, zei ze. Ze verwees daarmee naar huiselijk geweld en seksueel misbruik. “Vrouwen die onverdraagzaam worden genoemd, omdat ze moeite hebben met de idee dat er geen verschillende seksen zouden bestaan.” Door haar uitspraken kreeg de schrijfster zelfs doodsbedreigingen.

Daarom zou Rowling dus geen deel uitmaken van de reünie. De makers zeggen dat er in de show vooral gefocust zal worden op het maken van de films. Rowling zal wel te zien zijn in archiefmateriaal.

