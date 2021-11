Manchester United merkt terugkeer publiek en Cristiano Ronaldo in de boekhouding

Manchester United heeft het verlies in het eerste maanden van het huidige voetbalseizoen weten terug te dringen. De Britse voetbalclub mocht weer fans verwelkomen in het stadion doordat de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk werden afgezwakt. De meerinkomsten die daaruit voortvloeiden waren deels weer nodig om het salaris van superster Cristiano Ronaldo te betalen. De Portugese vedette keerde deze zomer terug naar de club waarvoor hij in de periode 2003-2009 ook al actief was.

United zette over de drie maanden tot en met september een verlies van 15,5 miljoen pond (18,4 miljoen euro) in de boeken. Dat betekende praktisch een halvering ten opzichte van het tekort van 30,3 miljoen pond in dezelfde periode een jaar eerder.

De inkomsten uit wedstrijden stegen in de meetperiode tot 18,8 miljoen pond. Tienduizenden fans zijn dit seizoen weer welkom in het ‘Theatre of Dreams’. Een jaar eerder lagen de inkomsten op 1,7 miljoen pond. De totale inkomsten van de club stegen met 16 procent tot 126,5 miljoen pond.

© ISOPIX

De twintigvoudig landskampioen is het Premier League-seizoen slecht begonnen. De club verloor vier van zijn eerste elf wedstrijden en staat in de competitie op de zesde plaats.

United, dat in augustus vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar Ronaldo overnam van het Italiaanse Juventus en in de zomer ook de Fransman Raphaël Varane en de Britse vleugelspeler Jadon Sancho aantrok, zag de loonkosten met bijna een kwart stijgen tot 88,5 miljoen pond. De inkomsten uit merchandising stegen met 21 procent. Dat kwam mede door de komst van nieuwe spelers, onder wie dus Ronaldo, en het feit dat er meer thuiswedstrijden werden gespeeld.