Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel is een 21-jarige bestuurder uit Lommel gewond geraakt bij een ongeval. Woensdag rond 11.30 uur waren er onderhoudswerken op de middenberm. De auto wilde de botsabsorbeerder ontwijken en veranderde van rijstrook. Daarbij kwam het tot een aanrijding met een oplegger en met de botsabsorbeerder. De bestuurder is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. maw