Briljante Novak Djokovic wint ook tweede duel op ATP Finals, tweede invaller nodig door blessure bij Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic heeft woensdag ook zijn tweede poulewedstrijd gewonnen op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn. De Servische nummer één van de wereld versloeg de Rus Andrey Rublev (ATP 5) na één uur en negen minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2). Djokovic is door de overwinning zeker van de poulewinst in de groene groep.

Djokovic en Rublev hadden beiden maandag hun eerste duel in de groep gewonnen. Djokovic versloeg de Noor Casper Ruud (ATP 8), Rublev haalde het van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4). Die laatste liet zich woensdag op de Masters vervangen door de Brit Cameron Norrie (ATP 12) vanwege een pijnlijke rechterelleboog. Norrie neemt het later op de dag op tegen Ruud.

Djokovic won de traditionele seizoensafsluiter met de top 8 van het jaar voor het eerst in 2008. Daarna volgden vier opeenvolgende successen van 2012 tot en met 2015. Twee keer was hij verliezend finalist, in 2016 en 2018. Een zesde titel zou hem mederecordhouder maken naast Roger Federer.

© ISOPIX

Tsitsipas geeft forfait voor tweede duel

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) heeft woensdag door een pijnlijke rechterelleboog forfait gegeven voor zijn tweede groepsduel op de ATP Finals in het Italiaanse Turijn. De 23-jarige Griek zou het later op de dag opnemen tegen de Noor Casper Ruud (ATP 8). Hij wordt in het toernooi vervangen door de Brit Cameron Norrie (ATP 12).

Tsitsipas was de Masters maandag begonnen met een nederlaag in twee sets (6-4 en 6-4) tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 5). Rublev neemt het woensdag in zijn tweede duel op tegen Novak Djokovic (ATP 1). De Serviër opende het toernooi met winst in twee sets (7-6 (7/4) en 6-2) tegen Ruud.

Norrie is al de tweede invaller op de ATP Finals. Dinsdag werd ook de Italiaan Jannik Sinner (ATP 11) al opgeroepen om zijn landgenoot Matteo Berrettini (ATP 7) te komen vervangen. Berrettini had in zijn eerste duel een buikspierblessure opgelopen. Sinner opende meteen uitstekend met winst in twee sets (6-2 en 6-2) tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP 9).