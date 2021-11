Robin Peys stelt kortfilm ‘Onderweg’ voor in cultuurhuis

Op zaterdag 13 november 2021 ging in cultuurhuis Tessenderlo de kortfilm ‘Onderweg’ van de Looise filmstudent Robin Peys in première. Cultuurhuis Tessenderlo heeft steeds aandacht voor lokaal talent. In 2019 organiseerde het cultuurhuis met ‘Looi in’t Kort’ al een eerste avondvoorstelling die in het teken stond van Looise filmmakers. Met voorstellingen als ‘Een tamme roos’ met Eva Vanduren en ‘Mistig land’ met saxofonist Stefaan Daems staan er ook tijdens het seizoen 2021-2022 weer heel wat lokale talenten op het podium.

“Toen Robin Peys ons in 2020 vroeg of zijn kortfilm ‘Onderweg’ in het cultuurhuis in première kon gaan, twijfelden we geen seconde”, klinkt het bij het cultuurhuis. “We zijn blij dat we opkomend Loois talent op deze manier mooie kansen kunnen bieden.”‘Onderweg’ vertelt het verhaal van Felix, een eenzame televerkoper van virtual realityvakanties die het leven vooral als een last ervaart. Wanneer zijn bedrijf echte vakanties in de bossen verkoopt, ziet hij zijn kans schoon om te herbronnen. Onwetend stapt hij in zijn nieuwe avontuur en vindt hij niet enkel zichzelf, maar ook de enthousiaste Lore.