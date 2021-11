Een jas als Kate Middleton en magisch verdwijnende speldjes: de favorieten van de Billie-redactie

Kleine wasjes, grote wasjes

Hanne, redactrice: “Om alle toekomstige aankopen aan te hangen: een wasrek in mat zwart dat niet te veel vloekt met het interieur.”

HangOn droogrek T-model van Brabantia, 69 euro

europoint.be

Zoals Kate Middleton

Ann, eindredactie: “Eén foto van Kate Middleton die er prachtig uitzag in een zwarte outfit met rode pufferjack volstond om me aan het shoppen te krijgen. Dit exemplaar is vederlicht en toch lekker warm, bevestigt een uitgebreide testsessie aan zee.”

Rode puffer America Today, 49,99 euro

zalando.be

Terug naar school

Ann, eindredactie: “Zes jaar lang heb ik gevloekt op mijn schooluniform, en toch heb ik nu een zwak voor dit soort plooirokjes.”

Mango, 29,99 euro

shop.mango.com

Perfect fit

An, chef magazine: “Ik ben nogal petite: het is altijd hard zoeken naar – en meestal verzuipen in – een goeie winterjas voor mij. Deze vond ik in een klein maatje en past perfect. Tijdloos, van goeie kwaliteit en in een mooie beige tint – wie houdt er nu niet van humus? Kleurrijke sjaal erop: klaar.”

Jas Part Two, 279,95 euro

parttwo.com

Poederzacht

Lise, adjunct-chef: “I like my money where I can see it: op de badrand. Belachelijk veel geld voor spul dat uiteindelijk in het afvoerputje belandt, maar alles van Susanne Kaufmann is zo fijn. Als je uit dit badje komt, ben je superzacht én superkalm.”

St. John’s Wort Bath, Susanne Kaufmann, 54,10 euro voor 400 g

findujour.com

Weg froufrou, weg speldjes

Eva, lay-out: “Sinds we mijn dochters froufrou laten groeien hebben we nooit genoeg speldjes in huis. Elke dag vertrekt ze met speldje en komt ze thuis zonder van school.”

Set van 10 haarspeldjes, H&M, 2,99 euro

www2.hm.com

Op het rechte pad

Lien, redactrice: “Een jeans met rechte pijpen? Dat is jaren geleden. Toch liet ik mij verleiden om het eens over een andere boeg te gooien en koos ik voor een klassieke, zwarte jeans.”

The Straight Crop Rinsed Black van 7 for all mankind, 200 euro

7forallmankind.be