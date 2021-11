Dankzij dit simpele trucje val je in geen tijd in slaap: ook onze expert heeft het geprobeerd

Je bent gestresseerd, hebt te veel zaken aan je hoofd en het enige waar je naar verlangt is een goede nachtrust. Zodra je hoofd het kussen raakt gebeurt er ... helemaal niets. Heb jij ook problemen om in slaap te vallen in drukke tijden? Wellicht werkt de 4-7-8-techniek dan voor jou.

De 4-7-8-ademhalingstechniek is simpel: adem vier seconden in, houd je adem zeven seconden vast en adem gedurende acht seconden weer uit. Voorstanders zeggen dat wanneer je dit een paar maal herhaalt, je binnen zestig seconden in slaap valt. Maar is dat effectief zo? Wij vroegen het aan slaapexpert Johan Verbraecken, verbonden aan het UZ Antwerpen:

“Deze techniek is inderdaad een heel efficiënte manier om in slaap te geraken en vraagt bovendien zeer weinig inspanning. Het werkt omdat je er extra door op de ademinspanning gaat letten. Sommige mensen ademen bijvoorbeeld te snel door veel activiteiten en prikkels gedurende de dag of stress. Als je meer op je ademhaling gaat focussen door de methode zal je hartritme rustig worden en zal je makkelijker in slaap geraken. Ik heb het toevallig gisteren nog zelf toegepast na een drukke dag en ik was na een paar minuten vertrokken.”

Je hoeft overigens niet bang te zijn om in slaap te vallen wanneer je deze techniek overdag toepast. Verbraecke: “Wanneer je wakker en actief bent en het is nog licht buiten, zijn er genoeg prikkels om wakker te blijven, maar dan maakt deze techniek je wel rustiger. Het is vooral een relaxatietechniek die je op een normale en rustige manier laat ademen.”