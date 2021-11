Testen we binnenkort wekelijks alle kinderen met een PCR-lolly?: “Er zijn alleen maar voordelen”

Kinderen wekelijks preventief testen om de vinger aan de pols te houden. Niet met een PCR-test in de neus, maar met een PCR-lolly. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs moet dát ons in de toekomst helpen clusters te ontdekken. “Maar eerst moet er wel een mondmaskerplicht zijn voor iedereen boven 9 jaar”, klinkt het.

Ze worden onder andere in Duitsland gebruikt, de PCR-testen die kinderen zelf in de mond kunnen steken als een soort van lolly. Het vraagt slechts enkele minuten en de laboratoria kunnen ze snel analyseren met behulp van poolanalyses. Dat testen is zo gemakkelijk en efficiënt dat het in Duitsland zelfs twee keer per week wordt gedaan, ook in de kinderopvang.

“Wij zien daar eigenlijk alleen maar voordelen van”, zegt Geert Molenberghs. “Elke week zouden we de kinderen preventief kunnen testen om de vinger aan de pols te houden. Zit er een cluster aan te komen, dan kan je meteen ingrijpen. Alleen blijft het een politieke beslissing om dat niet te doen. Het is te duur of ze vinden het te lastig op logistiek vlak.”

Het klinkt als de perfecte oplossing om de mondmaskerplicht voor +9-jarigen, die nu op tafel ligt, te vermijden. Maar toch blijft Molenberghs de mondmaskers cruciaal vinden. “De incidentie is momenteel zo hoog dat het eerst moet kalmeren. Dat kan met die mondmaskers. Nadien kan het wel een belangrijke tool zijn om samen met de ventilatie alles wat meer onder controle te houden”.