In een bestelwagen in de Valkhoeve in Diest is dinsdag ingebroken in een bestelwagen. De daders boorden een gat in het achterportier en openden zo de deur. Ze stalen werkmateriaal. Eenzelfde techniek werd dinsdagochtend nog gebruikt op een ander adres in de gemeente. Ook daar verdwenen werktuigen uit een bestelwagen. maw