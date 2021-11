Dertigtal politieagenten voert actie tijdens koningsbezoek in Diest

Een dertigtal politieagenten heeft woensdag actiegevoerd tijdens een bezoek van het koningspaar aan de stad Diest. “Het belangrijkste is dat we onze grieven kenbaar maken aan het brede publiek”, zei Kristof Volckaerts, ACV-verantwoordelijke voor de regio Oost-Brabant en hoofdinspecteur bij de politie Aarschot.

Omstreeks 13.15 uur arriveerden koning Filip en koningin Mathilde op de Grote Markt in Diest. De vier vakbonden, ACV, ACOD, VSOA en NSPV, waren allemaal vertegenwoordigd. De aanwezigheidsactie van de vakbonden verliep over het algemeen rustig, maar er werden toch twee rookbommetjes gegooid. Normaal gezien zou de protestactie nog doorgaan totdat de koning en koningin opnieuw vertrokken waren uit de stad, maar dat is nu afgeblazen. ACV meldt dat het zich wil distantiëren van de rookbommetjes: “Dat was niet afgesproken.”

Bedoeling van de agenten was om hun wensen en grieven onder de aandacht te brengen van de hoogwaardigheidsbekleders. “Het is niet dat we per se de koning viseren, we willen vooral onze grieven kenbaar maken aan het brede publiek”, zegt Volckaerts.

Loonsonderhandelingen

De vakbonden klagen met hun acties de vastgelopen loonsonderhandelingen aan. Ook zijn ze niet tevreden met de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie, en heerst er onvrede over een gebrek aan middelen voor de verschillende politiediensten.

Woensdagochtend werden al acties gehouden aan de kerncentrale van Tihange in de provincie Luik. Het is al de derde dag op rij dat de vakbonden op straat komen. Begin deze week waren er acties aan de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, gisteren/dinsdag volgde er protest aan de Wetstraat en was er een stiptheidsacties op de luchthaven van Zaventem.

De vakbonden plannen nog de komende twee maanden dagelijkse acties.