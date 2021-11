Annelien Coorevits: “Het moeilijkste aan de scheiding? Mijn kinderen missen. Ik denk dat dat nooit echt went”

Annelien Coorevits. Gescheiden mama van Elena (10) en Luis (6). Haar eigen modemerk nu al drie jaar op de rails aan het zetten. En op dit moment met vijf BV’s op een zeilboot voor het programma Over de oceaan. Vergeef ons de flauwe woordkeuze, maar Annelien heeft al wat watertjes door zwommen. En ze is recht door – euh – zee. What you see is what you get. Tenminste, als je haar echt kent. Een eerlijk gesprek. Over scheiden, vrouw-zijn en hard werken. Maar ook over de liefde. “Bij mij staat er geen muur, maar een Chinese muur.”