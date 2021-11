Kan Canada van KRC Genk-spits Iké Ugbo zich voor het eerst in 36 jaar plaatsen voor het WK?

Canada is hard op weg om zich voor het eerst in 36 jaar weer te plaatsen voor het WK voetbal. Dankzij een 2-1-zege dinsdagnacht tegen Mexico namen de Canadezen de eerste plaats in de WK-kwalificatiegroep van Noord- en Midden-Amerika over, nadat eerder ook de Verenigde Staten punten lieten liggen bij Jamaica (1-1).