Opnieuw grote actie in dossier mestfraude: huiszoekingen in Tongeren en Bocholt

Er is opnieuw een grote gerechtelijke actie aan de gang in de mestsector, zo vernam onze zusterkrant De Standaard en werd door een woordvoerster van de Mestbank bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bevestigd.

In een vijftal bedrijven in de provincies Limburg en Antwerpen vinden huiszoekingen plaats, onder meer in Tongeren, Bocholt en Geel. De bedrijven zijn actief in mestverwerking, productie van biogas en transport. Het onderzoek zou vooral gericht zijn op onregelmatigheden in mesttransport. Ook twee milieudiensten van de Vlaamse overheid, met name de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij en de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, zijn daarbij aanwezig.

De razzia’s doen erg denken aan een eerder onderzoek begin dit jaar maar zouden daar geen rechtstreeks verband mee houden. Op 11 februari viel de gerechtelijke politie al binnen op 24 plaatsen in vier Vlaamse provincies en in Nederland. Toen werden 17 mensen tijdelijk aangehouden.

Fraudegevoelige sector

De feiten werden toen gekwalificeerd als het opzetten van een criminele organisatie, valsheid in geschriften, oplichting, inbreuken op het mestdecreet en op andere milieubepalingen. Het gerecht vond aanwijzingen van mestfraude. Zo werden transporten niet geregistreerd en analyseresultaten van meststalen gemanipuleerd. Niet aangegeven afvalstromen werden verwerkt in de installaties waar mest vergist wordt. “In een vergistingsinstallatie waar ook ander organisch afval verwerkt wordt, komen twee fraudegevoelige producten samen: afval en mest”, formuleerde het parket van Antwerpen het toen in zijn mededeling.

De hoofdrolspelers toen waren de bedrijven van de Quirynen Groep in Merksplas en Fertikal in Kallo. De dag na de inval werd de vergunning van Fertikal, een van de grootste mestverwerkers van Europa, ingetrokken.