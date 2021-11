Joachim Gérard komt met fantastisch nieuws na hartfalen: “Ik zal kunnen deelnemen aan de Australian Open”

Joachim Gérard organiseerde woensdagmorgen in Charleroi een persconferentie om zijn gezondheidstoestand toe te lichten. De 33-jarige Brusselaar had geruststellend nieuws na zijn hartfalen begin september op de Paralympische Spelen in Tokio.

Verschillende waarnemers vreesden voor het einde van zijn carrière, maar Gérard, de nummer vijf van de wereld, kon woensdag meegeven dat hij zijn loopbaan kan voortzetten.

“Na mijn hartproblemen hebben de artsen in Tokio een defibrillator bij me ingeplant”, legde Gérard uit. “Op 17 september mocht ik terug naar België keren en enkele weken later heb ik de trainingen hervat. Op dit moment gaat alles goed. Ik zal in januari kunnen deelnemen aan de Australian Open.”