Aanslag met ontplofte taxi in Liverpool was minstens zeven maanden voorbereid

Emad Al-Swealmeen, de 32-jarige verdachte die zelf omkwam bij de ontploffing, kocht de verschillende onderdelen voor zijn explosief “minstens” aan sinds hij in april een woning begon te huren in de stad, zegt de politie. Voorts gaf ze nog aan dat de man in Irak geboren is en in het verleden met psychologische problemen kampte.

Bij de aanslag zondag aan het Liverpool Women’s Hospital raakte de taxichauffeur gewond.