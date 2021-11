Hasselt plaatst 500 extra buurtfietsenstallingen voor bewoners van appartementsblokken op pleinen. De stad vergunt ook nog enkel woonprojecten waar kwalitatieve fietsparkings voorzien zijn. Het zijn vooral de dichtbevolkte wijken waar te weinig plaats was om de fiets te stallen. Bovendien wordt de fiets vaker elektrisch en dus duurder. Een plaats in de beveiligde buurtfietsenstalling kost de gebruiker 35 euro per jaar.