De kwalificatiefase is achter de rug, tien van de dertien Europese afgevaardigden voor het wereldkampioenschap in Qatar zijn bekend. Dat vindt uitzonderlijk niet in juni en juli, maar in november en december 2022 plaats. Om diverse redenen werden er al terechte vraagtekens geplaatst bij zo’n winter-WK. En toch zijn er ook een paar voordelen.