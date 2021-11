Maasmechelse strijdersbonden herdenken Wapenstilstand

Op woensdag 10, donderdag 11 en zondag 14 november bracht de Strijdersbond Kotem-Boorsem-Uikhoven hulde aan de oudstrijders en de gesneuvelden. Op de drie locaties was er heel wat belangstelling voor de viering. Traditioneel vergezelden plaatselijke fanfares, verenigingen en Hell on Wheels met historische legervoertuigen de stoet naar de herdenkingsmonumenten. Een twintigtal actieve militairen vormden daar telkens een erehaag. André Lyna en Guy Devleminck herinnerden in Uikhoven aan de moedige rol die dorpsgenoten vervulden bij de ontzetting van geallieerde piloten die door afweergeschut werden neergehaald. Een netwerk van verzetslieden smokkelde de vliegeniers terug naar onbezet gebied. “Een gevaarlijke missie”, zo benadrukten de sprekers.Luitenant-kolonel SBH Patrick Janssen belichtte de rol van de huidige defensie bij buiten- en binnenlandse opdrachten. Daarbij benadrukte hij de militaire missies maar ook de humanitaire hulp van militairen aan de Waalse bevolking die getroffen werd door de grote overstroming deze zomer. “Vandaag bereiden onze militairen nog meer dan 1000 maaltijden per dag voor de bevolking in de meest getroffen gebieden”, wist hij.Voorzitter Erik Kortleven dook de geschiedenis in en focuste op de plaatselijke oudstrijders en de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Daarbij verwees hij naar het belang van deze herdenkingsplechtigheden voor de huidige en toekomstige generaties. “Met de coronalockdown mochten wij een beetje ervaren wat vrijheid betekent. De ontlading die wij allen voelden toen wij elkaar terug lijfelijk mochten ontmoeten, benaderde een beetje de euforie die onze voorouders ervoeren bij het beëindigen van de oorlog”, zo stelde hij.De deelname van veel dorpsgenoten aan de vieringen, deed de Strijdersbond Kotem-Boorsem-Uikhoven concluderen dat de herdenking van onze oudstrijders en gesneuvelden nog altijd sterk leeft bij de inwoners.