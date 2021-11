Ghana reageert op beschuldigingen van matchfixing nadat Hugo Broos met Zuid-Afrika klacht indient: “Het gaat niet altijd zoals je wil”

Ghana won met 1-0 van Zuid-Afrika na een spookpenalty en dat zindert nog altijd na in het Afrikaanse continent. Zuid-Afrika diende klacht in bij de FIFA over die laatste WK-kwalificatiewedstrijd in de groepsfase tegen Ghana op zondag. De Zuid-Afrikaanse bond zegt dat het optreden van de scheidsrechter twijfelachtig was en dat de wedstrijd moet worden herspeeld. De communicatiedirecteur van de GFA, Henry Asante Twum, heeft nu verklaard dat hij niet verwacht dat er actie zal worden ondernomen, waarbij hij benadrukt dat “dingen niet altijd gaan zoals je wilt.”

“De scheidsrechter op de dag was oké,” vertelde hij aan Joy Sports. “We zijn ook al op plaatsen geweest waar de scheidsrechter niet naar onze zin was, maar we hebben niet eens commentaar gegeven. Bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd tegen Ethiopië waren er bepaalde slechte beslissingen van de scheidsrechter. En toen we tegen Zimbabwe speelden in Cape Coast kregen we een penalty tegen. Dus het gaat niet altijd zoals je wilt.”

“We respecteren hun beslissing om naar de FIFA te gaan, maar ik ben bang dat het de uitkomst van de wedstrijd niet zal veranderen.”

