Hilary Duff gaat viraal met haar 14 jaar oude ‘With love’-danspasjes

Voor wie het heeft gemist: in 2007 bracht Hilary Duff haar single With love uit en, zoals de meeste popsterren, promootte ze die in elke denkbare talkshow. Bij deze optredens deed ze steeds een choreografie, die best omschreven kan worden als een robotachtige dans, met vooral veel armbewegingen. Op dit moment kennen de dansmoves een tweede leven op TikTok, en worden ze er massaal gekopieerd:

Hilary kon de trend wel smaken en showde op TikTok vanuit haar slaapkamer haar eigen With love-danspasjes nogmaals.