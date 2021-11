Travis Scott heeft klacht van 750 miljoen aan zijn been na festival waar tien mensen overleden in publiek

Het Astroworld-festival lijkt een fikse financiële kater te gaan veroorzaken bij de Amerikaanse rapper Travis Scott, die het organiseerde. 125 slachtoffers hebben zich verenigd en dienen een klacht in tegen hem, maar ook tegen Drake en andere beklaagden. Ze eisen een schadevergoeding van in totaal 750 miljoen dollar (662 miljoen euro).

De slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers die aanwezig waren op het Astroworld-festival in Houston, georganiseerd door rapper Travis Scott en vernoemd naar een van zijn platen, zijn vastbesloten een schadevergoeding te krijgen voor het drama dat er zich op 5 november heeft afgespeeld. Toen brak tussen de ruim 50.000 aanwezigen paniek uit omdat mensen te dicht op elkaar gepakt stonden en er van achteren geduwd werd, met een vreselijk resultaat: tien mensen overleefden het niet en honderden anderen raakten zwaargewond.

125 van hen hebben zich nu verenigd en dienden een aanklacht in tegen de organisatie. Tegen Travis Scott dus, maar ook tegen gastrapper Drake, Apple Music, Live Nation, Epic Records en andere bedrijven die munt wilden slaan uit de organisatie van het festival. Zij eisen in totaal een schadevergoeding van 750 miljoen dollar.

Volgens de aanklacht hebben de slachtoffers mentale en fysieke schade opgelopen op het festival door de “grote nalatigheid van organisatoren en artiesten”. “Er werd niet eens een minimale inspanning gedaan om de aanwezigen veilig te houden”, staat er nog in te lezen. Bovendien wordt erin aangehaald dat Scott een verleden heeft vol geweld, waarin hij dat ook al meermaals verheerlijkt heeft.

21-jarig slachtoffer

Een van de partijen die de klacht indiende tegen Scott, Drake en andere organisatoren zijn de nabestaanden van Axel Acosta. Die 21-jarige man was een van de tien mensen die overleed na verwondingen te hebben opgelopen toen grote paniek uitbrak op het festival. “Zijn dood was onnodig en het resultaat van grote nalatigheid”, schrijft advocaat Tony Buzbee in een mededeling aan People.

Acosta overleed nadat hij een harstilstand had opgelopen toen hij verpletterd en vertrappeld werd tussen de duizenden festivalgangers. “Toen Alex instortte, werd hij vertrappeld door mensen die vochten om niet zelf ook vertrappeld te worden”, staat in de klacht te lezen. “Toen hij lag te sterven onder een massa mensen speelde de muziek door, nog bijna veertig minuten. Er werd niet de minste moeite gedaan door de organisatoren om hem te redden.”