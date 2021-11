Wout van Aert verdient bijna 50.000 euro met verkoop van NFT’s van zijn zeges

NFT staat voor non-fungible token en is een contract geregistreerd op de blockchain dat van iemand de exclusieve eigenaar van een digitaal object maakt. In dit geval kan je de digitale eigenaar worden van drie van Van Aerts grootste overwinningen de afgelopen seizoenen.

Van Aert veilt zijn zege in de Strade Bianche in augustus 2020, zijn overwinning op de Mont Ventoux in juli van dit jaar, en zijn spurtzege op de Champs Elysées in diezelfde Tour de France. Dat kondigde de wielrenner vrijdag aan met een boodschap op Twitter.

Bieden op die NFT’s kon gedurende vier dagen op OpenSea, maar moet wel gebeuren met cryptomunten. De hoogste bieder krijgt daarna een digitaal kunstwerk van die zege. Je kan het dus enkel digitaal bewonderen en niet fysiek op je kast zetten bijvoorbeeld.

Sinds dit jaar is de populariteit van NFT’s de hoogte in geschoten. Basketballers uit de NBA waren er al mee vertrouwd en ook Romelu Lukaku deed het Van Aert al voor. In 2018 was de Jupiler Pro League de eerste voetbalcompetitie die met iets gelijkaardigs startte door met Sorare in zee te gaan en bracht zo digitale verzamelkaarten van spelers uit.

Maar ook in het buitenland is de nieuwe trend dus populair. Een video van twaalf seconden van een dunk van LeBron James bracht al 208.000 dollar op. Een werk van Lionel Messi leverde dan weer al één miljoen euro op. Momentible, het Nederlandse cryptobedrijfje waarmee Van Aert samenwerkt, veilde eerder al het moment waarop voetbalclub PSV Eindhoven Europa Cup 1 won in 1988. Ook de recordpoging van de Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge, die in 2019 stuntte met een marathon onder de 2 uur, ging onder de hamer.

De NFT-collectie van Van Aert bracht samen zo’n 47 000 euro op. Voor zijn zege in de Strade Bianche was het hoogste bod 16.603,10 euro. Zijn zege op de Mont Ventoux leverde 15.598,88 euro op en die op de Champs-Élysées was goed voor 14.822,80 euro.