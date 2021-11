Sint doet intrede in Stokrooie

Het is een traditie dat de Sint in november met de boot naar Stokrooie komt. Door de werkzaamheden aan de kanaalbrug in Kuringen, kon de Sint dit jaar niet met de boot komen, maar is hij op een andere manier naar Stokrooie gekomen. Kinderen en hun ouders stonden hem en zijn knechten aan de loskade van het Albertkanaal op te wachten.

Kinderen en ouders, zelfs van buiten Stokrooie, stonden in dikke rijen uit te kijken naar de Sint die om 14 uur zou aankomen. Nadat de goede man ruim de tijd genomen had om de talrijke handjes te schudden, een praatje te maken en vele mooie tekeningen in ontvangst te nemen, stapte de Sint te paard naar het ontmoetingscentrum Stokrode.Daar werden de Sint en zijn Pieten op een geweldige wijze onthaald door de kinderen die zich allemaal vooraan in de volle zaal gezet hadden. Eén voor één mochten ze tot bij de Sint gaan die hen een zak lekkere snoep overhandigde.Tussendoor was er een show met enkele clowns en na deze show werden er enkele prijzen verloot onder de aanwezigen. Er werd een mooi houten speeltuig en een muzikaal keyboard geschonken door de heilige man.