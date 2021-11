Vrouw (54) vecht voor haar leven nadat ontploffende batterij van hoverboard zware brand veroorzaakt

Een Britse vrouw (54) vecht voor haar leven nadat de batterij van een hoverboard - die aan het opladen was - plots ontplofte. Jacqueline Barret lijdt aan MS en is bedlegerig. Ze raakte het huis niet uit toen de vlammen van de ontploffing alles in lichterlaaie zetten en raakte bevangen door de rook. “Mijn vader probeerde de deur nog in te trappen, maar de hitte was te intens”, aldus zoon Shane (34) die de mantelzorger van zijn moeder is. “Het is verschrikkelijk. Mijn moeder is zwaar ziek en het huis ligt in puin.” De man waarschuwt om apparaten nooit alleen te laten als ze opgeladen worden.