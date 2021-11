Markant Beringen nodigt professor Ann Smeets uit

Markant Beringen luisterde naar een lezing van professor-dokter Ann Smeets over borstkanker. Ann Smeets was te zien in het Vier-programma Topdokters.

Prof. Dr. Ann Smeets is sinds 2004 werkzaam in het UZ Leuven en als chirurg (oncologische heelkunde) gedetacheerd naar het Multidisciplinair Borstcentrum. Zij is tevens deeltijds docent aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven en doet heel wat klinisch en wetenschappelijk onderzoek. Prof. Dr. A. Smeets gaf voor de dames van Markant een stand van zaken rond diagnose en therapie van borstkanker maar ook een inkijk in de nieuwe technieken en behandelingen die komende zijn. Markant kon rekenen op een grote opkomst voor een interessant thema waar spijtig genoeg nog heel wat vrouwen mee te maken krijgen.