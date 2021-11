Actrice Lynn Van Royen vindt de liefde bij collega-acteur

Actrice Lynn Van Royen (32) vormt een koppel met haar collega Maarten Ketels (35). De twee speelden samen in onder meer ‘De luizenmoeder’ op VTM en ‘Onder vuur’, de zondagavondfictie van Eén. Ze maakten het nieuws bekend via Instagram. “Gedeeld geluk telt dubbel”, staat bij een foto van hen beiden.

Van Royen is ook bekend van haar hoofdrol in Beau séjour, waarin haar vermoorde personage haar eigen dood onderzoekt. Ze werd jong moeder en heeft twee kinderen. “Je kan niet op je 21 én mama zijn én in datzelfde jaar beginnen aan een carrière als actrice. Dus tussen afstuderen en gaan werken zat anderhalf jaar. Voor mezelf was het goed om alles even op orde te krijgen. Maar mijn jongens zijn de liefde van mijn leven”, vertelde ze daar eerder over.

Maarten Ketels woonde lang in Londen op een woonboot, met zijn Britse vriendin Kimberley en hun dochtertje Willow.(bpr)