CM-voorzitter scherp na kritiek op contactonderzoek: “Vlaamse regering treuzelde en kibbelde te lang”

CM-voorzitter Luc Van Gorp verdedigt zich tegen de nieuwe kritiek op het contactonderzoek in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft deze situatie zelf gecreëerd, luidt de kritiek woensdag in Het laatste nieuws.

Ook in de vierde golf zijn er problemen met het contactonderzoek. Hoogrisicocontacten moeten bijvoorbeeld dagenlang wachten op het telefoontje van een contactonderzoeker, mensen krijgen foute informatie over de quarantaineregels of anderen krijgen nooit een tracer te horen, schrijft de krant. De ziekenfondsen, die met een groep private callcentra de opdracht kregen het contactonderzoek uit te bouwen, wijzen echter in de richting van de Vlaamse regering.

Volgens Van Gorp staat intussen een “performant systeem” op poten. “Toch zien we weer de kritiek opduiken dat we er weinig van bakken en dat we veel geld hebben gekregen voor iets dat niet werkt.” Onterecht, vindt hij. “De ware reden waarom het vandaag in de soep draait, ligt niet bij ons, maar bij de regering. Daar heeft men onze waarschuwingen over het najaar in de wind geslagen.”

Geen oren naar

Volgens de voorzitter van het grootste ziekenfonds van het land werd de Vlaamse regering eind september en begin oktober al gewaarschuwd om het contactonderzoek op te schalen. “Maar de regering had daar geen oren naar. Men zat in een jubelsfeertje: ‘We zijn de kampioen van de vaccinaties!’ Men dacht dat Vlaanderen niks kon overkomen.” Dat tot eind oktober gewacht is met de beslissing over de verlenging van het contract, is een “belangrijke reden voor het probleem waar we vandaag voor staan”. De ziekenfondsen vonden niet meteen voldoende mensen om op te schalen naar 500 contactonderzoekers. Honderdvijftig mensen aanwerven “‘doe je niet in een handomdraai”.

“‘Wij hebben contacttracing altijd verdedigd als een essentieel onderdeel van de aanpak binnen deze crisis en volgen de situatie binnen de regering al sinds augustus op”, luidt de repliek van welzijnsminister Wouter Beke in de krant. “Er zijn sindsdien verschillende beslissingen geweest om opnieuw op te schalen.” Door het lagere aanbod op de arbeidsmarkt is het moeilijker om voldoende mensen aan te werven.