Britney Spears vindt dat haar ouders opgesloten zouden moeten worden voor wat ze haar aangedaan hebben

Sinds ze weer zelf mag beslissen over wat ze op sociale media post, is Britney Spears enorm actief op Instagram. De Amerikaanse zangeres beantwoordt er voortdurend vragen van fans, en dat deed ze nu ook in een video die woensdag gepost werd. “Veel van jullie vragen me wat ik nu ga doen. Goeie vraag… Ik ben op dit moment gewoon dankbaar voor elke dag, dat ik de sleutels van mijn auto heb en dat ik onafhankelijk ben. Dat ik voor het eerst cash geld zie. Het zijn kleine dingen, maar ze maken een immens verschil.”

Ze wil haar verhaal doen en daarmee een impact hebben voor andere mensen die geen stem hebben, zegt ze nog. In de tekst bij de video voegt ze eraan toe dat ze eraan denkt om een interview te geven bij Oprah Winfrey. Daar gaat ze nog iets dieper in op wat ze in het filmpje zegt.

“Het is gênant dat ik met jullie moet delen dat ik nooit cash geld gezien heb of dat ik niet zomaar met een auto mocht rijden”, schrijft ze. “Maar eerlijk: elke dag nog verbaas ik me er bij het opstaan over hoe mijn familie en het bewindvoerderschap met mij hebben kunnen doen wat ze gedaan hebben. Het was demoraliserend en vernederend. En dan heb ik het nog niets eens over al de slechte dingen die ze me aangedaan hebben waarvoor ze in de gevangenis zouden moeten zitten. Ja, zelfs mijn kerkgaande moeder. Ik ben het gewoon om de vrede te bewaren over mijn gezin en te zwijgen, maar deze keer niet. Ik ben het niet vergeten en ik hoop dat ze exact weten wat ik bedoel.”